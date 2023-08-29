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Азербайджан

Гулиев в ближайшее время получит азербайджанский паспорт

29 Августа 2023 • 15:59 Комментировать

Главный тренер «Сабаха» Мурад Мусаев рассказал, что новичок команды Аяз Гулиев в ближайшее время получит азербайджанский паспорт.

Специалист отметил, что данная процедура нужна из-за лимита, который есть в местном чемпионате.

«Не осведомлен, на какой стадии находится решение этого вопроса. Уверен, набрав свою лучшую форму, он сможет усилить сборную Азербайджана», - приводит слова Мусаева Sport24.

26-летний футболист перешёл из подмосковных «Химок» в «Сабах» за 400 тысяч евро, заключив долгосрочный контракт, который рассчитан до 30 июня 2026 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Аяз Гулиев Мурад Мусаев Сабах Баку
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