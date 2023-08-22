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Азербайджан

​Агент объяснил, почему Лунёв выбрал «Карабах»

22 Августа 2023 • 15:58 Комментировать

Агент Антон Смирнов, который работает с голкипером Андреем Лунёвым, объяснил решение футболиста перейти в «Карабах».

«Карабах» в первую очередь привлёк своей заинтересованностью в Андрее. Они очень хотели его подписать», - сказал Смирнов, чьи слова приводит на своих страницах «Чемпионат».

Смирнов отметил, что «Карабах» является амбициозным клубом, после которого Лунёв сможет получить возможность поиграть в Европе.

Что касается России, то, по словам агента, конкретики с этими вариантами было не особенно много.

Напомним, что два предыдущих сезона Андрей Лунёв провёл в «Байере», где он был вторым вратарём.

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Евро-Футбол.Ру,
Карабах Андрей Лунёв Антон Смирнов
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