​Агент объяснил, почему Лунёв выбрал «Карабах»

Агент Антон Смирнов, который работает с голкипером Андреем Лунёвым, объяснил решение футболиста перейти в «Карабах».

«Карабах» в первую очередь привлёк своей заинтересованностью в Андрее. Они очень хотели его подписать», - сказал Смирнов, чьи слова приводит на своих страницах «Чемпионат».

Смирнов отметил, что «Карабах» является амбициозным клубом, после которого Лунёв сможет получить возможность поиграть в Европе.

Что касается России, то, по словам агента, конкретики с этими вариантами было не особенно много.

Напомним, что два предыдущих сезона Андрей Лунёв провёл в «Байере», где он был вторым вратарём.