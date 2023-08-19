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Азербайджан

Генеральный директор «Карабаха» подтвердил подписание Лунёва

19 Августа 2023 • 16:47 Комментировать

Генеральный директор «Карабаха» Асиф Аскеров подтвердил переход российского голкипера Андрея Лунёва.

«Мы подписали контракт с Андреем Луневым по схеме 1+1. Сегодня он прошел медкомиссию. Мы считаем, что это сотрудничество будет успешным для обеих сторон», — заявил функционер азербайджанского клуба, чьи слова приводит Sport24.

Напомним, что ранее сообщалось о подписании контракта с вратарём российской сборной, размер которого составит 200 тысяч евро. Лунёв присоединится к «Карабаху» на правах свободного агента. Ранее Андрей выступал за «Зенит», «Уфу» и немецкий «Байер».

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Карабах Андрей Лунёв трансферы футбола - лето 2023 Асиф Аскеров
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