Бывший голкипер «Байера» Андрей Лунёв продолжит карьеру в азербайджанском «Карабахе».
Как сообщает Sport24, 31-летний вратарь прибыл в столицу Азербайджана — Баку. По сведениям источника, в ближайшее время Лунёв должен заключить трудовой договор с местным футбольным клубом — «Карабахом».
Ранее появилась информация о том, что экс-игрок сборной России будет зарабатывать в «Карабахе» 200 тысяч евро за сезон.
Напомним, после ухода из «Байера» Лунёв находится в статусе свободного агента.
Стоит отметить, что во время поисков нового клуба представитель вратаря неоднократно говорил о желании Лунёва продолжить карьеру в Европе.
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