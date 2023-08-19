Бывший голкипер «Байера» Андрей Лунёв продолжит карьеру в азербайджанском «Карабахе».

Как сообщает Sport24, 31-летний вратарь прибыл в столицу Азербайджана — Баку. По сведениям источника, в ближайшее время Лунёв должен заключить трудовой договор с местным футбольным клубом — «Карабахом».

Ранее появилась информация о том, что экс-игрок сборной России будет зарабатывать в «Карабахе» 200 тысяч евро за сезон.

Напомним, после ухода из «Байера» Лунёв находится в статусе свободного агента.

Стоит отметить, что во время поисков нового клуба представитель вратаря неоднократно говорил о желании Лунёва продолжить карьеру в Европе.