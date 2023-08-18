​Названа возможная зарплата Лунёва в Азербайджане

Бывший голкипер «Зенита» Андрей Лунёв может продолжить карьеру в Азербайджане. Интерес к 31-летнему футболисту проявляет «Карабах». Как сообщает sport24, азербайджанский клуб предлагает Лунёву контракт на два года с зарплатой в районе 200 тысяч евро за сезон.

В настоящий момент Лунёв числится в списке свободных агентов. Вратарь на протяжении двух последних сезонов представлял «Байер». При этом за леверкузенцев Лунёв провёл только три матча, ведь он был вторым голкипером команды.

Напомним, что накануне «Карабах» пробился в раунд плей-офф Лиги Европы, пройдя «ХИК».