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Азербайджан

Известен новый клуб экс-вратаря «Зенита» Лунёва

18 Августа 2023 • 09:12 Комментировать

Российский вратарь Андрей Лунёв, который этим летом покинул леверкузенский «Байер», продолжит карьеру в чемпионате Азербайджана.

По информации Sport24.az, новым местом работы 31-летнего голкипера станет «Карабах». Стороны согласовали подписание трудового договора. Официально о сделке будет объявлено в ближайшее время.

Лунёв сейчас находится в статусе свободного агента после ухода из «Байера». За «фармацевтов» Андрей провел всего три поединка, в которых пропустил четыре мяча.

В России Андрей известен по выступлениям за петербургский «Зенит», вместе с которым трижды становился чемпионом Премьер-лиги.

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Карабах Андрей Лунёв трансферы футбола - лето 2023
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