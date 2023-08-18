Известен новый клуб экс-вратаря «Зенита» Лунёва

Российский вратарь Андрей Лунёв, который этим летом покинул леверкузенский «Байер», продолжит карьеру в чемпионате Азербайджана.

По информации Sport24.az, новым местом работы 31-летнего голкипера станет «Карабах». Стороны согласовали подписание трудового договора. Официально о сделке будет объявлено в ближайшее время.

Лунёв сейчас находится в статусе свободного агента после ухода из «Байера». За «фармацевтов» Андрей провел всего три поединка, в которых пропустил четыре мяча.

В России Андрей известен по выступлениям за петербургский «Зенит», вместе с которым трижды становился чемпионом Премьер-лиги.