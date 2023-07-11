Известный в прошлом румынский футболист Адриан Муту стал главным тренером «Нефтчи». Азербайджанский клуб объявил о подписании с 44-летним специалистом трудового соглашения сроком на два года.

Отметим, что на днях Муту покинул должность рулевого румынского «Рапида».

В прошлом чемпионате Азербайджана «Нефтчи» занял третье место, пропустив вперёд «Карабах» и «Сабах». В последний раз «нефтяники» становились чемпионами своей страны в сезоне 2020/2021.

Добавим, что в среду, 15 июля, «Нефтчи» в Санкт-Петербурге проведёт матч против «Фенербахче» в рамках Кубка Pari Премьер.