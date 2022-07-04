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Азербайджан

Экс-игрок «Локомотива» Кверквелия переехал в Азербайджан

04 Июля 2022 • 09:11 Комментировать

Грузинский защитник Соломон Кверквелия, известный по выступлениям в чемпионате Росси за казанский «Рубин» и столичный «Локомотив», определился с новым местом работы. 30-летний игрок переехал в Азербайджан, где будет выступать за «Нефтчи». Об этом рапортует пресс-служба клуба.

Детали сделки между сторонами пока не афишируются. В прошлом сезоне Кверквелия выступал у себя на родине за клуб «Гагра».

В российской Премьер-лиге Соломон выступал с 2011 по 2021 год. В составе «Рубина» он выигрывал кубок России, а вместе с московским «Локомотивом» становился чемпионом страны в сезоне-2017/2018, а также дважды брал кубок.

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Евро-Футбол.Ру,
Нефтчи Соломон Кверквелия
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