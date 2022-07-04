Экс-игрок «Локомотива» Кверквелия переехал в Азербайджан

Грузинский защитник Соломон Кверквелия, известный по выступлениям в чемпионате Росси за казанский «Рубин» и столичный «Локомотив», определился с новым местом работы. 30-летний игрок переехал в Азербайджан, где будет выступать за «Нефтчи». Об этом рапортует пресс-служба клуба.

Детали сделки между сторонами пока не афишируются. В прошлом сезоне Кверквелия выступал у себя на родине за клуб «Гагра».

В российской Премьер-лиге Соломон выступал с 2011 по 2021 год. В составе «Рубина» он выигрывал кубок России, а вместе с московским «Локомотивом» становился чемпионом страны в сезоне-2017/2018, а также дважды брал кубок.