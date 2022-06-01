Ганчаренко нашёл себе новый клуб

Белорусский футбольный специалист Виктор Ганчаренко близок к возвращению в тренерской деятельности. Об этом посредством своего телеграм-канала сообщил инсайдер Иван Карпов.

По информации журналиста, у 44-летнего наставника есть вариант трудоустройства в чемпионате Азербайджана. В ближайшие дни Ганчаренко прилетит в Баку для проведения переговоров с «Нефтчи».

Напомним, что последним местом работы белоруса был «Краснодар». Также он запомнился российским болельщикам по сотрудничеству с московским ЦСКА.

«Нефтчи» в прошлом сезоне чемпионата Азербайджана занял второе место.