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Азербайджан

Ганчаренко нашёл себе новый клуб

01 Июня 2022 • 09:38 Комментировать

Белорусский футбольный специалист Виктор Ганчаренко близок к возвращению в тренерской деятельности. Об этом посредством своего телеграм-канала сообщил инсайдер Иван Карпов.

По информации журналиста, у 44-летнего наставника есть вариант трудоустройства в чемпионате Азербайджана. В ближайшие дни Ганчаренко прилетит в Баку для проведения переговоров с «Нефтчи».

Напомним, что последним местом работы белоруса был «Краснодар». Также он запомнился российским болельщикам по сотрудничеству с московским ЦСКА.

«Нефтчи» в прошлом сезоне чемпионата Азербайджана занял второе место.

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Евро-Футбол.Ру,
Нефтчи Виктор Ганчаренко
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