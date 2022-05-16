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Азербайджан

Команда Мусаева из Азербайджана лишилась шансов на попадание в еврокубки

16 Мая 2022 • 09:43 Комментировать

Азербайджанский клуб «Сабах», которым руководит экс-тренер «Краснодара» Мурад Мусаев, лишился шансов на попадание в зону еврокубков на следующий сезон.

Футболисты «Сабаха» не сумели попасть в топ-4 по итогам сезона, хотя в чемпионате Азербайджана выступает всего лишь восемь команд. «Сабах» имел возможность попасть в четвёрку лучших и пробиться в Лигу конференций, но в итоге подопечные Мусаева уступили своё место «Габале» и за тур до окончания чемпионата потеряли все шансы на еврокубки.

Напомним, что Мусаев работает в «Сабахе» с октября 2021 года. До этого российский специалист долгое время тренировал «Краснодар».

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Евро-Футбол.Ру,
чемпионат Азербайджана Мурад Мусаев Сабах
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