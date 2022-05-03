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Азербайджан

«Карабах» досрочно стал чемпионом Азербайджана

03 Мая 2022 • 21:48 Комментировать

Азербайджанский «Карабах» стал чемпионом сезона 2021/2022. В решающем матче команда сыграла вничью с «Сабахом» (1:1), что позволило ей досрочно оформить чемпионство.

По количеству триумфов в национальном чемпионате «Карабах» догнал «Нефтчи», на счету команд уже девять заветных трофеев.

В игре против «Сабаха» за «Карабах» забил Кади, Кристиан сравнял счёт через 13 минут, но на большее игроки бакинского клуба не сподобились.

Напомним, что «Карабах» также довольно успешно выступил в Лиге конференций 2021/2022, дойдя до стыков, где уступил «Марселю».

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Карабах
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окончен Шамахы 0:0 Сабаил 1.62 3.65 5.20
окончен Карабах 1:1 Сабах Баку
04.05  16:45 Зира ... Габала 2.05 3.30 3.50
04.05  19:00 Сумгаит ... Нефтчи
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