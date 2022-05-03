«Карабах» досрочно стал чемпионом Азербайджана

Азербайджанский «Карабах» стал чемпионом сезона 2021/2022. В решающем матче команда сыграла вничью с «Сабахом» (1:1), что позволило ей досрочно оформить чемпионство.

По количеству триумфов в национальном чемпионате «Карабах» догнал «Нефтчи», на счету команд уже девять заветных трофеев.

В игре против «Сабаха» за «Карабах» забил Кади, Кристиан сравнял счёт через 13 минут, но на большее игроки бакинского клуба не сподобились.

Напомним, что «Карабах» также довольно успешно выступил в Лиге конференций 2021/2022, дойдя до стыков, где уступил «Марселю».