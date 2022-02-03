Мусаев хотел подписать Вагнера Лава в «Сабах»

Известный в чемпионате России бразильский форвард Вагнер Лав мог продолжить карьеру в Азербайджане. В подписании контракта с опытным бразильским футболистом был заинтересован наставник «Сабаха» Мурад Мусаев.

«Зимой трудно найти новых игроков. Очень хотел реализовать трансфер Вагнера, но он ушел в Данию. Всего просмотрели 100 игроков», - передает слова специалиста Azerisport.com.

Напомним, что в январское трансферное окно 37-летний Вагнер пополнил ряды датского «Мидтьюланна». До этого он выступал в чемпионате Казахстана за «Кайрат».

Контракт Лава с датчанами рассчитан до конца этого сезона.