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Азербайджан

Мусаев хотел подписать Вагнера Лава в «Сабах»

03 Февраля 2022 • 11:19 Комментировать

Известный в чемпионате России бразильский форвард Вагнер Лав мог продолжить карьеру в Азербайджане. В подписании контракта с опытным бразильским футболистом был заинтересован наставник «Сабаха» Мурад Мусаев.

«Зимой трудно найти новых игроков. Очень хотел реализовать трансфер Вагнера, но он ушел в Данию. Всего просмотрели 100 игроков», - передает слова специалиста Azerisport.com.

Напомним, что в январское трансферное окно 37-летний Вагнер пополнил ряды датского «Мидтьюланна». До этого он выступал в чемпионате Казахстана за «Кайрат».

Контракт Лава с датчанами рассчитан до конца этого сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Вагнер Лав Марат Мусаев Сабах
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