​«Нефтчи» прервал гегемонию «Карабаха», став чемпионом Азербайджана на последних минутах

В среду вечером в чемпионате Азербайджана проходил большой матч – «Нефтчи» против «Карабаха». Перед игрой «скакуны» из Агдама опережали «нефтяников» из Баку на одно очко, и ничья их устраивала. Тем не менее, «Нефтчи» на последних минутах вырвал победу 1:0, а с ней и титул чемпиона.

«Нефтчи» стал чемпионом Азербайджана впервые с сезона 2012/2013. С тех пор титул из года в год доставался «Карабаху». «Скакуны» завоевали семь чемпионских титулов подряд, но теперь сложили полномочия.

Стоит отметить, что в составе «Нефтчи» выступает бывший футболист ЦСКА и «Милана» Кейсуке Хонда.