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​«Нефтчи» прервал гегемонию «Карабаха», став чемпионом Азербайджана на последних минутах

20 Мая 2021, 11:29,

В среду вечером в чемпионате Азербайджана проходил большой матч – «Нефтчи» против «Карабаха». Перед игрой «скакуны» из Агдама опережали «нефтяников» из Баку на одно очко, и ничья их устраивала. Тем не менее, «Нефтчи» на последних минутах вырвал победу 1:0, а с ней и титул чемпиона.

«Нефтчи» стал чемпионом Азербайджана впервые с сезона 2012/2013. С тех пор титул из года в год доставался «Карабаху». «Скакуны» завоевали семь чемпионских титулов подряд, но теперь сложили полномочия.

Стоит отметить, что в составе «Нефтчи» выступает бывший футболист ЦСКА и «Милана» Кейсуке Хонда.

 

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Кейсуке Хонда, Карабах, Нефтчи
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