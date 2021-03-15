​Хонда стал игроком «Нефтчи»

Экс-футболист ЦСКА Кейсуке Хонда стал футболистом «Нефтчи». Азербайджанский клуб подписал с японским полузащитником трудовое соглашение сроком до конца нынешнего сезона и сообщил об этом на своём официальном сайте.

Тридцатичетырёхлетний Хонда будет выступать за «Нефтчи» под четвёртым номером.

Кейсуке Хонда выступал за ЦСКА с 2010 по 2014 год, прежде чем перебраться в «Милан». В последние месяцы японский футболист находился без клуба.

На текущий момент «Нефтчи» занимает первое место в таблице чемпионата Азербайджана, имя при этом поровну очков с «Карабахом».