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​Хонда стал игроком «Нефтчи»

15 Марта 2021, 18:30,

Экс-футболист ЦСКА Кейсуке Хонда стал футболистом «Нефтчи». Азербайджанский клуб подписал с японским полузащитником трудовое соглашение сроком до конца нынешнего сезона и сообщил об этом на своём официальном сайте.

Тридцатичетырёхлетний Хонда будет выступать за «Нефтчи» под четвёртым номером.

Кейсуке Хонда выступал за ЦСКА с 2010 по 2014 год, прежде чем перебраться в «Милан». В последние месяцы японский футболист находился без клуба.

На текущий момент «Нефтчи» занимает первое место в таблице чемпионата Азербайджана, имя при этом поровну очков с «Карабахом».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Кейсуке Хонда, Нефтчи
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