Эксперты оценили шансы сборной России на победу в матче против Сирии

Сегодня, 19 ноября, состоится товарищеский матч между национальными командами России и Сирии. Матч состоится в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

По мнению экспертов букмекерских контор сборная России одержит победу с вероятностью в 93,1%. Ничья в предстоящем матче возможна с вероятностью в 5,1%, а вот победа национальной команды Сирии – 1,8%.

Прямая трансляция товарищеского матча Россия – Сирия состоится на нашем портале.

Напомним, что в прошлом товарищеском матче Россия разгромила Бруней со счётом 11:0.