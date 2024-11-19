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Эксперты оценили шансы сборной России на победу в матче против Сирии

19 Ноября 2024 • 11:23 Комментировать
РОССИЯ
...
Сирия
1 1.03 X 18.00 2 50.00
Через 7 ч. 41 мин.

Сегодня, 19 ноября, состоится товарищеский матч между национальными командами России и Сирии. Матч состоится в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

По мнению экспертов букмекерских контор сборная России одержит победу с вероятностью в 93,1%. Ничья в предстоящем матче возможна с вероятностью в 5,1%, а вот победа национальной команды Сирии – 1,8%.

Прямая трансляция товарищеского матча Россия – Сирия состоится на нашем портале.

Напомним, что в прошлом товарищеском матче Россия разгромила Бруней со счётом 11:0.

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