Эксперты дали прогноз на матч «Фенербахче» – «Зенит»

Сегодня, 15 ноября, состоится товарищеским матч, в котором сыграют «Фенербахче» (Турция) и «Зенит» (Россия). Матч начнётся в 20:00 по московскому времени.

По мнению экспертов букмекерских контор «Фенербахче» одержит победу в товарищеском матче с вероятностью в 36,9%, питерский «Зенит» победит с вероятностью в 37,7%, а вот ничья в предстоящем футбольном поединке оценена в 25,4%.

Прямая трансляция матча «Фенербахче» – «Зенит» состоится на нашем спортивном портале.

Последний раз команды встречались в июле прошлого года, и тогда матч завершился вничью со счётом 0:0.