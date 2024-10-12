Соболев отметился дублем и ассистом в первом тайме матча против «Войводины»

Завершился первый тайм матча Winline Суперсерии между питерским «Зенитом» и сербской «Войводиной».

Команда Сергея Семака ушла на перерыв с преимуществом в два мяча (3:1). Дублем в составе питерской команды отметился Александр Соболев, также он пяткой ассистировал на Густаво Мантуана.

На десятой минуте встречи форвард воспользовался передачей Юрия Горшкова, а на 37-й минуте Соболев отличился в подкате после передачи Александра Ерохина с правого фланга.

За прямой текстовой трансляцией матча Winline Суперсерии между «Зенитом» и «Войводиной» можно следить на сайте LiveResult.