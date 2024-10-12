Антон Миранчук получил травму в товарищеском матче за «Сьон»

Главный тренер «Сьона» Дидье Толо заявил, что российский полузащитник Антон Миранчук получил травму в товарищеском матче против «Лозанны Уши».

Специалист отметил, что его подопечный почувствовал небольшую боль в колене.

«Я предпочел завершить игру вдесятером, нежели рисковать его здоровьем, — приводит слова Толо Le Nouvelliste.

«Сьон» одержал разгромную победу со счётом 4:0, а россиянин отметился дебютным голом.

Напомним, что 28-летний футболист пополнил ряды швейцарской команды в летнее трансферное окно на правах свободного агента, заключив контракт до лета 2026 года.