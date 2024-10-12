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Соболев открыл счёт в матче против «Войводины»

12 Октября 2024 • 19:24 Комментировать

В эти минуты приходит матч Winline Суперсерии между питерским «Зенитом» и сербской «Войводиной».

На десятой минуте встречи счёт открыл нападающий Александр Соболев, который воспользовался точной передачей Юрия Горшкова.

Напомним, что 26-летний форвард перешёл из «Спартака» в «Зенит» минувшим летом, заключив контракт по схеме «3+1». Он уже отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей партнёрам по новой команде.

За прямой текстовой трансляцией матча «Зенит» — «Войводина», который проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, можно следить на сайте LiveResult.ru.

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