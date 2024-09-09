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​Сборная США проиграла дома Канаде - такого не случалось 67 лет

09 Сентября 2024 • 04:40 Комментировать

Ещё один успех канадской сборной, который показывает, что отношение к футболу в этой стране меняется - канадская сборная обыграла в товарищеском матче сборную Соединённых Штатов Америки, и случилось это в Канзасе, то есть на американской территории. Победа была одержана со счётом 2:1.  

Как оказалось, сборная Канады не побеждала в США с 1957 года - тогда это случилось в рамках квалификационного турнира к чемпионату мира в Швеции. Прервалась серия из 23 домашних матчей сборной США, в которых она не проигрывала Канаде - абсолютно самая длинная такая серия в истории сборной Соединённых Штатов Америки.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная США Сборная Канады
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