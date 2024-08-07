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Фанаты «ПСЖ» раскритиковали российского вратаря после пропущенного мяча между ног

07 Августа 2024 • 20:40 Комментировать
Штурм Грац
2:2
ПСЖ
окончен

В эти минуты проходит товарищеская встреча между австрийским «Штурмом» и французским «ПСЖ».

На момент написания этой новости идёт второй тайм, счёт в матче 2:2. Французский гранд смог забить два мяча уже в первые 12 минут игры, отличились Ибраим Мбаёе и Карлос Солер. Спустя 3 минуты австрийцы смогли отыграть один мяч – отличился Амади Камара, который перехватил мяч на чужой половине поля и вышел один на один с российским вратарём «ПСЖ» Матвеем Сафоновым, пробил голкиперу между ног и сократил разницу в счёте. В концовке первого тайма «Штурм» сравнял счёт – отличился Отар Китвишвили.

Фанаты французского гранда в социальных сетях начали писать неприятности в адрес Сафонова, выражая явное недовольство его игрой.

«Отправьте Сафонова обратно Путину», «Что это за ошибка… Сафонов ничего не может, слишком плохо», «Сафонов, на выход!», - пишут поклонники «ПСЖ».


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