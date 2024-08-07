​«Арсенал» – «Байер»: кто победит, и где смотреть трансляцию

Сегодня, 7 августа 2024 года, в рамках товарищеского поединка встретятся лондонский «Арсенал» и «Байер».

Прямая трансляция матча состоится на нашем спортивном портале. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

По мнению экспертов букмекерских контор победу в предстоящем поединке одержит «Арсенал». Вероятностью данного исхода – 48,3%. Ничейный результат возможен с вероятностью в 23,8%, а вот победа «Байера» оценена в 27,9%.

Напомним, что последний раз команды встречались в феврале 2002 года, и тогда с разгромным счётом 4:1 победу одержал «Арсенал».