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​«Арсенал» – «Байер»: кто победит, и где смотреть трансляцию

07 Августа 2024 • 12:09 Комментировать
Арсенал
...
Байер Л
1 1.80 X 3.95 2 3.75
Через 7 ч. 9 мин.

Сегодня, 7 августа 2024 года, в рамках товарищеского поединка встретятся лондонский «Арсенал» и «Байер».

Прямая трансляция матча состоится на нашем спортивном портале. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

По мнению экспертов букмекерских контор победу в предстоящем поединке одержит «Арсенал». Вероятностью данного исхода – 48,3%. Ничейный результат возможен с вероятностью в 23,8%, а вот победа «Байера» оценена в 27,9%.

Напомним, что последний раз команды встречались в феврале 2002 года, и тогда с разгромным счётом 4:1 победу одержал «Арсенал».


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Евро-Футбол.Ру,
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06 Августа
17:11
Ставка и прогноз на товарищеский матч Арсенал — Байер — 7 августа 2024
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АРСЕНАЛ БАЙЕР Л
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