«Манчестер Юнайтед» был разбит «Ливерпулем»

В США состоялся товарищеский поединок между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем». Подопечные Эрика тен Хага потерпели крупное поражение со счетом 0:3. Забитыми мячами в составе мерсисайдского клуба отметились Карвалью, Джонс и Цимикас.

Напомним, что в прошлом сезоне Английской премьер-лиги «Ливерпуль» финишировал на третьем месте в таблице, а «Манчестер Юнайтед» занял лишь восьмую строчку.

Протокол игры