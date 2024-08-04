«Манчестер Юнайтед» был разбит «Ливерпулем»

В США состоялся товарищеский поединок между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем». Подопечные Эрика тен Хага потерпели крупное поражение со счетом 0:3. Забитыми мячами в составе мерсисайдского клуба отметились Карвалью, Джонс и Цимикас.
Напомним, что в прошлом сезоне Английской премьер-лиги «Ливерпуль» финишировал на третьем месте в таблице, а «Манчестер Юнайтед» занял лишь восьмую строчку.
Протокол игры
|10'Карвалью Фабиу (0:1)
|36'Джонс Кёртис (0:2)
|61'Цимикас Костас (0:3)
Онана Андре•Уан-Биссака Аарон 83' (Скэнлон Джеймс ( 83' ) •Линделоф Виктор 46' (Беннетт Рис ( 46' ) •Эванс Джонни 46' (Мактоминай Скотт ( 46' ) •Амасс Гарри•Каземиро Карлос•Диалло Амад 62' (Антони ( 62' ) •Кольер Тоби 62' (Эриксен Кристиан ( 62' ) •Маунт Мэйсон 62' (Итан Уитли ( 62' ) •Санчо Джедон 73' (Ойеделе Макси ( 73' ) •Рэшфорд Маркус 46' (Фиш Уильям ( 46' Мюррей Сэм 73' )
Запасные: Межбри Ханнибал•Витек Радек•Хитон Том•Флетчер Джек•Мэтер Сэм
Келлехер Каомхин 46' (Ярош Витезслав ( 46' ) •Конате Ибраима 46' (Ван дер Берг Сепп ( 46' ) •Куанса Джарелл 65' (Доак Бен ( 65' ) •Цимикас Костас 65' (Эндо Ватару ( 65' ) •Брэдли Конор 73' (Стивенсон Лука ( 73' ) •Гравенберх Райан 65' (Байчетич Стефан ( 65' ) •Эллиотт Харви 65' (Филлипс Натаниэль ( 65' ) •Карвалью Фабиу 66' (Харви Блэр ( 66' ) •Джонс Кёртис 59' (Ниони Трей ( 59' ) •Салах Мохамед 65' (Чамберс Люк ( 65' ) •Жота Диогу 66' (Мортон Тайлер ( 66' )
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