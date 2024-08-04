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«Манчестер Юнайтед» был разбит «Ливерпулем»

04 Августа 2024 • 07:14 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:3
Ливерпуль

В США состоялся товарищеский поединок между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем». Подопечные Эрика тен Хага потерпели крупное поражение со счетом 0:3. Забитыми мячами в составе мерсисайдского клуба отметились Карвалью, Джонс и Цимикас.

Напомним, что в прошлом сезоне Английской премьер-лиги «Ливерпуль» финишировал на третьем месте в таблице, а «Манчестер Юнайтед» занял лишь восьмую строчку.

Протокол игры  

Манчестер Юнайтед0:3Ливерпуль
  10'Карвалью Фабиу (0:1)
  36'Джонс Кёртис (0:2)
  61'Цимикас Костас (0:3)
Онана АндреУан-Биссака Аарон   83' (Скэнлон Джеймс (   83' ) Линделоф Виктор   46' (Беннетт Рис (   46' ) Эванс Джонни   46' (Мактоминай Скотт (   46' ) Амасс ГарриКаземиро КарлосДиалло Амад   62' (Антони (   62' ) Кольер Тоби   62' (Эриксен Кристиан (   62' ) Маунт Мэйсон   62' (Итан Уитли (   62' ) Санчо Джедон   73' (Ойеделе Макси (   73' ) Рэшфорд Маркус   46' (Фиш Уильям (   46' Мюррей Сэм   73' )
Запасные: Межбри ХаннибалВитек РадекХитон ТомФлетчер ДжекМэтер Сэм
Келлехер Каомхин   46' (Ярош Витезслав (   46' ) Конате Ибраима   46' (Ван дер Берг Сепп (   46' ) Куанса Джарелл   65' (Доак Бен (   65' ) Цимикас Костас   65' (Эндо Ватару (   65' ) Брэдли Конор   73' (Стивенсон Лука (   73' ) Гравенберх Райан   65' (Байчетич Стефан (   65' ) Эллиотт Харви   65' (Филлипс Натаниэль (   65' ) Карвалью Фабиу   66' (Харви Блэр (   66' ) Джонс Кёртис   59' (Ниони Трей (   59' ) Салах Мохамед   65' (Чамберс Люк (   65' ) Жота Диогу   66' (Мортон Тайлер (   66' )
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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед

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