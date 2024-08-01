«Реал» потерпел поражение в матче с «Миланом»

В рамках американского турне состоялся товарищеский поединок между мадридским «Реалом» и «Миланом». Победу в матче одержала итальянская команда со счетом 1:0. Единственный гол в начале второго тайма забил форвард Самуэль Чуквуезе.

В следующей контрольной встрече «Реалу» будет противостоять каталонская «Барселона». Встреча пройдет 4 августа. «Милан» также сыграет с «сине-гранатовыми», но на три дня позже.

Напомним, что в прошлом сезоне чемпионата Италии «Милан» финишировал на втором месте. «Реал» стал чемпионом Испании и триумфатором Лиги чемпионов УЕФА.