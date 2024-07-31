Гвардиола впечатлён игрой «Барселоны»

Хосеп Гвардиола, наставник «Манчестер Сити», дал свой комментарий после товарищеской встречи с «Барселоной» (2:2, 4:1 по пенальти).

Отметим, что встреча с «Манчестер Сити» стала для немецкого специалиста Ханса-Дитера Флика первой во главе каталонской команды.

- Мне очень понравилась «Барселона». Они провели классный матч. Великолепно сыграли позиционно, крайние полузащитники играли так, как нужно играть вингерам. Хавбеки шли вперёд, а крайние защитники искали свободные зоны, - сказал рулевой английского клуба после матча.

Напомним, Флик возглавил «Барселону» этим летом, в клубе он сменил Хави.