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Гвардиола впечатлён игрой «Барселоны»

31 Июля 2024 • 10:55 Комментировать
Манчестер Сити
2:2
Барселона

Хосеп Гвардиола, наставник «Манчестер Сити», дал свой комментарий после товарищеской встречи с «Барселоной» (2:2, 4:1 по пенальти).

Отметим, что встреча с «Манчестер Сити» стала для немецкого специалиста Ханса-Дитера Флика первой во главе каталонской команды.

- Мне очень понравилась «Барселона». Они провели классный матч. Великолепно сыграли позиционно, крайние полузащитники играли так, как нужно играть вингерам. Хавбеки шли вперёд, а крайние защитники искали свободные зоны, - сказал рулевой английского клуба после матча.

Напомним, Флик возглавил «Барселону» этим летом, в клубе он сменил Хави.

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