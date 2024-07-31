«Барселона» победила «Манчестер Сити»

В ночь с 30 на 31 июля состоялся товарищеский матч двух европейских топ-клубов – каталонская «Барселона» встречалась с «Манчестер Сити». Игровое время поединка завершилось результативной ничьей со счетом 2:2. В серии пенальти точнее были «сине-гранатовые» - 4:1.

В составе каталонцем голами отметились Торре и Дельгадо. За англичан забивали Грилиш и О’Райли.