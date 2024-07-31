«Барселона» победила «Манчестер Сити»

В ночь с 30 на 31 июля состоялся товарищеский матч двух европейских топ-клубов – каталонская «Барселона» встречалась с «Манчестер Сити». Игровое время поединка завершилось результативной ничьей со счетом 2:2. В серии пенальти точнее были «сине-гранатовые» - 4:1.
В составе каталонцем голами отметились Торре и Дельгадо. За англичан забивали Грилиш и О’Райли.
Протокол игры
|24'Виктор По (0:1)
|(1:1) О'Райли Нико39'
|45'Торре Пабло (1:2)
|(2:2) Грилиш Джек59'
|91'Antonio Fernandez (3:6)
|91'Левандовски Роберт (2:3)
|91'Бальде Алехандро (2:5)
|(3:5) Фатах Амар91'
|91'Дарвих Ноа (2:4)
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