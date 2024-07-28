«Челси» крупно уступил «Селтику» во втором матче при Мареске

Лондонский «Челси» потерпел разгромное поражение от шотландского «Селтика» в товарищеском матче (1:4).

«Кельты» забили по два мяча в каждом из таймов усилиями Мэтта О'Райли, Кёго Фурухаси, Луиса Пальмы и Майки Джонстона, на что «синие» ответили лишь голом престижа – Кристофер Нкунку реализовал пенальти на 89-й минуте. Напомним, в своём первом предсезонном поединке лондонцы сыграли вничью с «Рексхэмом» – 2:2. «Селтик» же недавно одолел «Манчестер Сити» – 4:3.

Энцо Мареска возглавил «Челси» в межсезонье, заменив Маурисио Почеттино.

1 августа столичная команда проведёт очередную товарищескую встречу – соперником будет мексиканская «Америка».