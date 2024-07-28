Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Товарищеские матчи по футболу

«Челси» крупно уступил «Селтику» во втором матче при Мареске

28 Июля 2024 • 01:21 Комментировать
Челси
1:4
Селтик

Лондонский «Челси» потерпел разгромное поражение от шотландского «Селтика» в товарищеском матче (1:4).

«Кельты» забили по два мяча в каждом из таймов усилиями Мэтта О'Райли, Кёго Фурухаси, Луиса Пальмы и Майки Джонстона, на что «синие» ответили лишь голом престижа – Кристофер Нкунку реализовал пенальти на 89-й минуте. Напомним, в своём первом предсезонном поединке лондонцы сыграли вничью с «Рексхэмом» – 2:2. «Селтик» же недавно одолел «Манчестер Сити» – 4:3.

Энцо Мареска возглавил «Челси» в межсезонье, заменив Маурисио Почеттино.

1 августа столичная команда проведёт очередную товарищескую встречу – соперником будет мексиканская «Америка».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Челси Селтик Энцо Мареска ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 28 Июля
02:24
Мареска ответил, планирует ли «Челси» отдавать Гиу в аренду
01:21
«Челси» крупно уступил «Селтику» во втором матче при Мареске
27 Июля
05:26
Роджерс рассказал, получал ли предложения от «Челси»
03:41
Роджерс оценил перспективы Марески в «Челси»
03:04
Роджерс поделился мнением о «Челси»
26 Июля
20:58
Бесплатная ставка и прогноз на товарищеский матч Челси — Селтик — 27 июля 2024
06:14
Мадуэке: «Идеи Марески подходят «Челси», но потребуется время»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«ПСЖ» выбрал замену Доннарумме «Барселона» получила ответ по трансферу Ольмо «Арсенал» близок к рекордной продаже «Манчестер Сити» выбрал звезду за 130 млн евро на замену де Брёйне «Реал» согласовал громкий трансфер – названо имя игрока Холанн прокомментировал первый матч за «Манчестер Сити» в новом статусе «Реал» принял решение по Рюдигеру Звёздный полузащитник отказался от нового контракта в «Барселоне» «Ливерпуль» может сорвать громкий трансфер «Реала» Тренер «Барселоны» резко ответил на вопрос о Нико Уильямсе
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй Ламин Ямаль – будущий обладатель ЗМ: Сколько «Золотых мячей» возьмёт испанец? Суперклуб АПЛ может купить у «Реала» Винисиуса за огромные деньги Как будет выглядеть состав «Барселоны» в сезоне-2024/25 Из-за кого «Спартак» проиграл в Оренбурге: четыре худших игрока первого матча Деяна Станковича в РПЛ Из-за кого «Локомотив» проиграл дерби: четыре худших игрока матча против «Динамо» Тан Хаг оценил свою работу в «Манчестер Юнайтед» Де Брёйне продолжит карьеру в Саудовской Аравии
Спортивные новости
Стала известна страна-лидер Олимпиады после первого медального дня Тедди Ринер и Мари-Жозе Перек зажгли олимпийский огонь на Играх в Париже Мирра Андреева выиграла дебютный титул на турнире WTA Тищенко – о решение МОК по IBA: «Федерацию возглавляет россиянин, там назло проводятся турниры с российским флагом и гимном» Журова: «У меня не было сомнений, что россиян допустили к Олимпиаде, чтобы ими воспользоваться» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Июля
02:24 · Англия. Премьер-лига
Мареска ответил, планирует ли «Челси» отдавать Гиу в аренду
02:11 · Англия. Премьер-лига
Артета – о трансферах «Арсенала»: «Мы ещё можем усилить некоторые позиции»
01:57 · Англия. Премьер-лига
Мареска прокомментировал крупное поражение «Челси» от «Селтика»
01:21 · Товарищеские матчи
«Челси» крупно уступил «Селтику» во втором матче при Мареске
00:43 · Франция. Лига 1
Гринвуд забил первый гол за «Марсель»
27 Июля
05:26 · Англия. Премьер-лига
Роджерс рассказал, получал ли предложения от «Челси»
05:01 · Товарищеские матчи
«Ливерпуль» победил в первом матче при Слоте
03:41 · Англия. Премьер-лига
Роджерс оценил перспективы Марески в «Челси»
03:04 · Англия. Премьер-лига
Роджерс поделился мнением о «Челси»
00:03 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг ответил, сможет ли Рэшфорд забить 30 голов за сезон
26 Июля
06:14 · Англия. Премьер-лига
Мадуэке: «Идеи Марески подходят «Челси», но потребуется время»
25 Июля
05:52 · Товарищеские матчи
Колвилл едва не подрался с игроком «Рексхэма» в товарищеском матче
05:19 · Англия. Премьер-лига
Чилуэлл поделился мнением о новом тренере «Челси» Мареске
00:54 · Англия. Премьер-лига
Мареска: «У «Челси» фантастический состав»
24 Июля
22:28 · Германия. Бундеслига
Ульрайх рассказал, что изменилось в игре «Баварии» с приходом Компани
22:20 · Англия. Премьер-лига
Чалоба шокирован решением «Челси» не брать его на предсезонный сбор
06:24 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о будущем Филлипса в «Манчестер Сити»
05:40 · Товарищеские матчи
Гвардиола прокомментировал поражение «Манчестер Сити» от «Селтика»
04:55 · Англия. Премьер-лига
Рис Джеймс ответил на вопрос о расистском скандале с участием Энцо Фернандеса 3
01:49 · Англия. Премьер-лига
Холанн сыграет за «Манчестер Сити» с капитанской повязкой
23 Июля
04:31 · Англия. Премьер-лига
«У него огромный потенциал»: Гвардиола высоко оценил талант молодого игрока «Манчестер Сити»
02:41 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола ответил, как отреагировал бы на «Золотой мяч» Родри
21 Июля
05:50 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг – об игре Амада Диалло: «Мы должны взглянуть на него по-новому»
05:27 · Англия. Премьер-лига
Йоро – о дебюте за «Манчестер Юнайтед»: «Это было невероятно»
17 Июля
04:12 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу: «К концу прошлого сезона «Тоттенхэм» сбился с пути»
Все новости
Рекомендуем