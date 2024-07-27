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«Ливерпуль» победил в первом матче при Слоте

27 Июля 2024 • 05:01 Комментировать
Ливерпуль
1:0
Бетис
окончен

«Ливерпуль» одержал победу в товарищеском матче против испанского «Бетиса» (1:0).

Мерсисайдцы провели свой первый поединок в «постклопповскую» эпоху. Автором единственного гола стал полузащитник «красных» Доминик Собослаи, отправивший мяч в сетку севильцев на 34-й минуте встречи.

Сегодняшний матч стал первым для Арне Слота во главе «Ливерпуля». Нидерландский специалист, напомним, перебрался из «Фейеноорда» в межсезонье. Он заменил Юргена Клоппа, решившего уйти после почти девяти лет работы с командой.

1 августа «Ливерпуль» проведёт следующую контрольную игру – соперником будет лондонский «Арсенал».

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