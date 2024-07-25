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Колвилл едва не подрался с игроком «Рексхэма» в товарищеском матче

25 Июля 2024 • 05:52 Комментировать
Челси
2:2
Рексхэм
окончен

Защитник «Челси» Леви Колвилл устроил перепалку с полузащитником «Рексхэма» Джеймсом Маклином.

21-летний футболист «синих» не оценил грубую игру ирландца на первых минутах поединка, схватив того за воротник. 35-летний хавбек ответил оппоненту тем же. Игроки держали друг друга таким образом, пока до них не добрались арбитры. Весьма вероятно, что в официальном матче оба участника инцидента были бы удалены с поля.

Встреча с «Рексхэмом» – первая для «Челси» при новом главном тренере Энцо Мареске. Предсезонная игра проходит в США. На 36-й минуте счёт был открыт усилиями форварда лондонцев Кристофера Нкунку.

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Челси Джеймс Маклин Рексхэм Леви Колвилл ещё теги

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