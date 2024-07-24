Гвардиола прокомментировал поражение «Манчестер Сити» от «Селтика»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола побеседовал с журналистами после предсезонного товарищеского матча с «Селтиком» (3:4).

«Горожане» уступили в первом контрольном поединке стартовавшей кампании, пропустив трижды уже в первом тайме. Состав команды состоял преимущественно из молодых игроков, однако не обошлось и без участия звёзд: Эрлинг Холанн, Джек Грилиш, Кэлвин Филлипс и Штефан Ортега вышли с первых минут, сразу после перерыва место в воротах занял Эдерсон.

«Это было непросто, ведь у нас столько молодых игроков. Многое из того, что я сегодня увидел, можно расценивать как нечто позитивное. Мы создавали моменты, но соперники были быстры и хороши. Через такое лучше проходить в предсезонке, будем готовиться дальше», – заявил на послематчевой пресс-конференции Гвардиола.