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Гвардиола прокомментировал поражение «Манчестер Сити» от «Селтика»

24 Июля 2024 • 05:40 Комментировать
Манчестер Сити
3:4
Селтик

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола побеседовал с журналистами после предсезонного товарищеского матча с «Селтиком» (3:4).

«Горожане» уступили в первом контрольном поединке стартовавшей кампании, пропустив трижды уже в первом тайме. Состав команды состоял преимущественно из молодых игроков, однако не обошлось и без участия звёзд: Эрлинг Холанн, Джек Грилиш, Кэлвин Филлипс и Штефан Ортега вышли с первых минут, сразу после перерыва место в воротах занял Эдерсон.

«Это было непросто, ведь у нас столько молодых игроков. Многое из того, что я сегодня увидел, можно расценивать как нечто позитивное. Мы создавали моменты, но соперники были быстры и хороши. Через такое лучше проходить в предсезонке, будем готовиться дальше», – заявил на послематчевой пресс-конференции Гвардиола.

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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Селтик ещё теги

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