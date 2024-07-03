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Товарищеские матчи по футболу

​Спартак – Актобе – где смотреть прямую трансляцию

03 Июля 2024 • 22:04 Комментировать
Актобе
...
Спартак Москва
05.07 18:00

Московский «Спартак» в рамках подготовки к сезону 2024/2025 РПЛ в пятницу, 5 июля, проведёт товарищеский матч против «Актобе». Футбольный поединок состоится на стадионе «Центральный» в городе Актобе (Казахстан).

«Красно-белые» успели после окончания чемпионата провести одну товарищескую игру, в которой переиграли со счётом 3:1 «Торпедо» из Москвы.

Матч «Актобе» – «Спартак» начнётся в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция поединка состоится на нашем портале.

Напоминаем, что после этого матча любителей футбола ждёт ещё один товарищеский поединок «Динамо» Москва – «Спартак» Москва, который назначен на 12 июля 2024 года, стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Актобе

Новости по матчу

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