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Товарищеские матчи по футболу

Колосков: «Россия колоссально превосходила в классе Беларусь»

07 Июня 2024 • 22:57 Комментировать
Беларусь
0:4
РОССИЯ

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков дал комментарий после победы сборной России в товарищеском матче над национальной командой Беларуси.

Встреча прошла в Минске на стадионе «Динамо» в присутствии почти 22 тысяч зрителей.

«Конечно, колоссальная разница в классе и подготовке. Игра была непринужденная, элегантная, умная, с большим количеством фантазии. Матч удался. Бросалось в глаза большое преимущество во всех компонентах игры», — цитирует функционера издание «СЭ».

Напомним, что игра завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счётом 4:0. В составе россиян отличились Иван Обляков, дважды Фёдор Чалов и Константин Тюкавин.


 

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