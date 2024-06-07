Колосков: «Россия колоссально превосходила в классе Беларусь»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков дал комментарий после победы сборной России в товарищеском матче над национальной командой Беларуси.

Встреча прошла в Минске на стадионе «Динамо» в присутствии почти 22 тысяч зрителей.

«Конечно, колоссальная разница в классе и подготовке. Игра была непринужденная, элегантная, умная, с большим количеством фантазии. Матч удался. Бросалось в глаза большое преимущество во всех компонентах игры», — цитирует функционера издание «СЭ».

Напомним, что игра завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счётом 4:0. В составе россиян отличились Иван Обляков, дважды Фёдор Чалов и Константин Тюкавин.





