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Мостовой назвал избиением победу сборной России над Беларусью

07 Июня 2024 • 22:39 Комментировать
Беларусь
0:4
РОССИЯ

Экс-хавбек «Спартака» Александр Мостовой высказался о победе сборной России над национальной командой Беларуси в товарищеском матче.

Встреча прошла в Минске на стадионе «Динамо» в присутствии почти 22 тысяч зрителей.

«Это было избиение. Когда посмотрел первые минут пять понял, если наши сейчас забьют, то будет крупный счёт. Во втором тайме особого интереса смотреть игру не было, так как уже понимал, 3:0 точно будет», — приводит слова бывшего футболиста издание «СЭ».

Напомним, что игра завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счётом 4:0. В составе россиян отличились Иван Обляков, дважды Фёдор Чалов и Константин Тюкавин.

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