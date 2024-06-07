Сборная Албании не пощадила гостей из Азербайджана, оформив уверенную победу

Сборная Албании вечером пятницы дома в товарищеской игре принимала гостей с Кавказа – команду Азербайджана. Встреча завершилась разгромной победой «орлов» - 3:0.

Счёт хозяева матча открыли быстро – на 12-й минуте. Недиму Байрами удался точнейший удар метров с 20-25. Отскок от газона сбил с толку вратаря гостей, как итог – пропущенный мяч в ближний угол.

Второй свой гол абланцы оформили уже ближе к концу поединка. На 81-й минуте Рей Манай в касание из пределов штрафной гостей расстрелял ворота азербайджанцев, замкнув прострел от партнёра.

Третий гол албанцы оформили спустя семь минут. Казим Ляци получил приятнейший пас от Байрами, албанцу оставалось лишь расстрелять ворота команды Азербайджана.

Гол престижа спустя минуту после гола Ляци оформили азербайджанцы. Орхан Гурбанлы завершил ударом головой с близкого расстояния комбинацию от своих партнёров. Итоговый счёт – 3:1.

Напомним, что сборная Албании уже в следующие выходные начнёт свой путь на Евро-2024. Соперники в «группе смерти» у коллектива не из простых – сборные Испании, Италии и Хорватии.