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Сборная Албании не пощадила гостей из Азербайджана, оформив уверенную победу

07 Июня 2024 • 21:53 Комментировать
Албания
3:1
Азербайджан

Сборная Албании вечером пятницы дома в товарищеской игре принимала гостей с Кавказа – команду Азербайджана. Встреча завершилась разгромной победой «орлов» - 3:0.

Счёт хозяева матча открыли быстро – на 12-й минуте. Недиму Байрами удался точнейший удар метров с 20-25. Отскок от газона сбил с толку вратаря гостей, как итог – пропущенный мяч в ближний угол.

Второй свой гол абланцы оформили уже ближе к концу поединка. На 81-й минуте Рей Манай в касание из пределов штрафной гостей расстрелял ворота азербайджанцев, замкнув прострел от партнёра.

Третий гол албанцы оформили спустя семь минут. Казим Ляци получил приятнейший пас от Байрами, албанцу оставалось лишь расстрелять ворота команды Азербайджана.

Гол престижа спустя минуту после гола Ляци оформили азербайджанцы. Орхан Гурбанлы завершил ударом головой с близкого расстояния комбинацию от своих партнёров. Итоговый счёт – 3:1.

Напомним, что сборная Албании уже в следующие выходные начнёт свой путь на Евро-2024. Соперники в «группе смерти» у коллектива не из простых – сборные Испании, Италии и Хорватии.

Протокол игры  
Албания3:1Азербайджан
(1:0) Байрами Недим12'  
(2:0) Манай Рей81'  
(3:0) Ляци Казим88'  
  90'Гурбанлы Орхан (3:1)
Стракоша ТомасХюсай ЭльсейдАйети Арлинд 78' (Исмайли Ардиан ( 78') Джимсити Берат 46' (Манай Рей ( 46') Митай Марио 46' (Ходжа Арбер ( 46') Аслани КристьянРамадани ЮльберБайрами НедимАсани Ясир 46' (Алийи Насер ( 46') Броя Армандо 46' (Михай Энеа ( 46') Сулейманов Таулан 61' (Ляци Казим ( 61')
Запасные: Бериша ЭтритБериша МедонДаку МирлиндАбраши АмирГьясула КлаусБалью ИванКастари ЭлханКумбулла МарашМучи Эрнест
Магомедалиев ШахрудинМамедов Рахиль 49' (Джамалов Элвин ( 49') Гусейнов БадавиМустафазаде БахлулДжафаргулийев ЭмирМахмудов Эмин 69' (Нуриев Джейхун ( 69') Диниев Джошгун 49' (Алиев Гисмат ( 49') Исаев АлексейБайрамов Турал 63' (Искендерли Вусал ( 63') Эмрели Махир 77' (Гурбанлы Орхан ( 77') Шейдаев Рамиль 69' (Мустафаев Эмиль ( 69')
Запасные: Сейдиев АминДженетов МехтиСафаров ЭмилДжафаров СахилКривоцюк Антон
07 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Албании Сборная Азербайджана

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