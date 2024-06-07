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Сборная России уверенно обыгрывает команду Беларуси после первого тайма

07 Июня 2024 • 20:50 Комментировать

Сборная России уверенно ведёт в минском товарищеском матче против сборной Беларуси после первого тайма.

Начали матч подопечные Валерия Карпина с быстрого гола – его автором стал полузащитник ЦСКА Иван Обляков. Чуть позже, через 13 минут второй гол отправился в ворота хозяев арены, его оформил форвард московских динамовцев Константин Тюкавин. К слову, Тюкавин забил свой дебютный гол за российскую команду. В итоге 2:0, уверенное преимущество россиян.

Напомним, что следить за всеми событиями игры в Минске можно на нашем портале в формате текстовой поминутной трансляции. Впереди второй тайм поединка.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Беларуси
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