Сборная России уверенно обыгрывает команду Беларуси после первого тайма

Сборная России уверенно ведёт в минском товарищеском матче против сборной Беларуси после первого тайма.

Начали матч подопечные Валерия Карпина с быстрого гола – его автором стал полузащитник ЦСКА Иван Обляков. Чуть позже, через 13 минут второй гол отправился в ворота хозяев арены, его оформил форвард московских динамовцев Константин Тюкавин. К слову, Тюкавин забил свой дебютный гол за российскую команду. В итоге 2:0, уверенное преимущество россиян.

Напомним, что следить за всеми событиями игры в Минске можно на нашем портале в формате текстовой поминутной трансляции. Впереди второй тайм поединка.