Сборная России забила быстрый гол в ворота команды Беларуси

Сборная России с быстрого гола начала товарищеский матч против команды Беларуси. Отличился на девятой минуте встречи полузащитник московских «армейцев» Иван Обляков.

Алексей Миранчук, капитан сборной из центра поля выполнил заброс на Ивана. Тот опередил на долю секунды белорусского голкипера Павла Павлюченко и сферу переправил прямиком в ворота белорусского коллектива.

Напомним, что следить за каждым событием июньского товарищеского матча сборной России можно в текстовой трансляции на нашем портале. Россияне ведут, завершается первая 15-минутка поединка.