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Валерий Овчинников: «В товарищеском матче Беларусь не будет ложиться под Россию»

06 Июня 2024 • 23:41 Комментировать
Беларусь
...
РОССИЯ
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Через 19 ч. 43 мин.

Известный тренер Валерий Овчинников высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Беларуси.

Встреча между коллективами состоится завтра, 7-го июня, на стадионе «Динамо» в Минске. Игра запланирована на 20:00 по московскому времени.

«Как я оцениваю шансы сборной России? На то она и сборная России, чтобы обыграть команду Беларуси. Нет, конечно, белорусы не будут под нас ложиться. Само собой, они будут играть, причем с удовольствием», — цитирует специалиста издание Betonmobile.

К слову, подопечные Валерия Карпина сейчас проводят только контрольные игры, так как национальная команда отстранена от международных турниров под эгидами ФИФА и УЕФА.
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