Генсек РФС: «Уровень футбола в России испытал огромную нагрузку из-за отстранения и пандемии»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о ситуации с профессиональным футболом в России.

Отечественные клубы и сборные отстранены от международных турниров под эгидами ФИФА и УЕФА по политическим причинам.

«Уровень профессионального футбола в России испытал огромную нагрузку из-за отстранения и пандемии. Он колеблется в виду этих испытаний. Вспомните количество уехавших игроков. Конечно, сразу возместить качество, перестроив работу команд, сложно», — цитирует функционера издание Sport24.

Также Митрофанов добавил, что ситуация небольшими шагами начинает исправляться.

Напомним, что завтра, 7 июня, сборные России и Беларуси проведут контрольную игру. Встреча состоится в Минске на стадионе «Динамо» и начнётся в 20:00 мск.