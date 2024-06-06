Испанский тренер сборной Беларуси — об отстранении России: «Футболу это не помогает»

Наставник сборной Белоруссии Карлос Алос Феррер высказался об отстранении национальной команды России от международных турниров.

Подопечные Валерия Карпина не могут выступать в соревнованиях под эгидами ФИФА и УЕФА. Команда проводит лишь товарищеские матчи.

«Непростая ситуация. Футболу это не помогает, игрокам могу сказать: бывают такие ситуации, когда мы ничего не можем сделать. Ситуация для российских футболистов плохая. Для меня это плохо, для Европы и России — тоже», — цитирует испанского специалиста «Матч ТВ».

Напомним, что завтра, 7 июня, сборные России и Беларуси проведут контрольную игру. Встреча состоится в Минске на стадионе «Динамо» и начнётся в 20:00 мск.