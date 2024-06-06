Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Товарищеские матчи по футболу

Испанский тренер сборной Беларуси — об отстранении России: «Футболу это не помогает»

06 Июня 2024 • 22:33 Комментировать
Беларусь
...
РОССИЯ
1 5.20 X 4.05 2 1.70
Через 20 ч. 27 мин.

Наставник сборной Белоруссии Карлос Алос Феррер высказался об отстранении национальной команды России от международных турниров.

Подопечные Валерия Карпина не могут выступать в соревнованиях под эгидами ФИФА и УЕФА. Команда проводит лишь товарищеские матчи.

«Непростая ситуация. Футболу это не помогает, игрокам могу сказать: бывают такие ситуации, когда мы ничего не можем сделать. Ситуация для российских футболистов плохая. Для меня это плохо, для Европы и России — тоже», — цитирует испанского специалиста «Матч ТВ».

Напомним, что завтра, 7 июня, сборные России и Беларуси проведут контрольную игру. Встреча состоится в Минске на стадионе «Динамо» и начнётся в 20:00 мск.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Беларуси Карлос Алос Феррер ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 06 Июня
22:44
Генсек РФС: «Уровень футбола в России испытал огромную нагрузку из-за отстранения и пандемии»
21:59
Ташуев — о матче Беларусь — Россия: «Лёгкой прогулки не будет»
20:27
Испанский тренер сборной Беларуси: «Карпин был фантастическим игроком»
20:12
Карпин рассказал, почему Оздоев не вызван в сборную России
19:58
Карпин: Видимо, у Захаряна ангина
19:50
Карпин рассказал, почему Глушенков, Пиняев и Баринов не попали в сборную России
18:17
Харин рассказал, что «ПСЖ» просматривал Сафонова в матче сборной России против Сербии
16:35
Прогноз на точный счёт товарищеского матча Беларусь — Россия — 7 июня 2024
16:15
Пименов объяснил, почему сборной России будет тяжело в игре с Беларусью
16:06
Петрушин считает, что сборная России обязана обыграть белорусов в товарищеском матче
16:06
Силкин: «Белорусы могут обыграть сборную России»
15:48
Балахнин – о российском футболе: «Без официальных матчей в любом случае будешь деградировать» 1
13:29
Корнеев шокирован непопаданием Глушенкова в сборную России
10:56
Ставка и прогноз на товарищеский матч Беларусь — Россия — 7 июня 2024
05 Июня
17:08
Агент: «Захарян не поедет в Минск, он расстроился»
16:29
Захарян пропустит матч сборной России против Беларуси
14:20
Беларусь – Россия: прогноз и ставки БК Pinnacle
13:21
Захарян вряд ли сыграет за сборную России – появилась информация о состоянии игрока
04 Июня
19:21
Известно примерное число зрителей матча сборных Беларуси и России
03 Июня
15:20
Кафанов объяснил, почему Латышонок не попал в состав сборной России
02 Июня
16:55
Сборная России потеряла игрока
30 Мая
20:39
Сборная России перед матчем с Беларусью лишилась защитника
28 Мая
23:56
Глушенков рассказал, почему не попал в состав сборной России
17:03
Хлусевич не поедет в сборную России
27 Мая
15:13
Сёмин выступил за продление контракта сборной России с Карпиным
24 Мая
19:36
Сёмин: «В сборную России вызвали всех, кого нужно»
18:29
Агент: «Карпукас всегда стремился попасть в сборную России»
17:41
Только один игрок «Зенита» вызван в сборную России
16:11
Сборная России объявила состав на июньский сбор
22 Мая
17:15
Непомнящий выступил за продление контракта сборной России с Карпиным
16:33
Карпин продлит контракт со сборной России — известен срок договора 1
19 Мая
11:38
Карпукас: «Ожидаю, что сборная России победит Беларусь»
18 Мая
14:01
Агент Помазуна: «Как Илья переживает невызов в сборную? Никак»
07 Мая
18:54
Агент: Пока неизвестно, сыграет ли Головин за сборную России в июне
04 Мая
20:09
Агент Захаряна рассказал, сыграет ли Арсен за сборную России против Беларуси
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БЕЛАРУСЬ РОССИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Суперкомпьютер назвал сборную, которая выиграет Евро-2024 Неймар назвал игрока, который должен выиграть «Золотой мяч» Назван лучший полузащитник мира: Беллингем занял второе место, де Брёйне - десятый Газзаев назвал тренера, которого надо было назначать ЦСКА вместо Николича Игнашевич отказал московскому клубу «Бавария» хочет купить пять звёзд – раскрыты все имена Назван лучший нападающий мира: Месси занял седьмое место, Роналду лишь 15-й Ройс договорился с новым клубом Нервотрёпка без Криштиану Роналду: Португалия чуть не упустила победу над финнами, ведя со счётом 3:0 Суперкомпьютер оценил шансы Роналду выиграть Евро-2024
«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов Винисиус побил рекорд Месси в Лиге чемпионов Мбаппе – игрок мадридского «Реала» Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» «Зенит» хочет купить Соболева у «Спартака» Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти Игрок «Зенита» Барриос назвал Мостового «петушарой» Деку блокирует уход из «Барселоны» нападающего, от которого отказался Флик Анчелотти считает, что есть только два претендента на «Золотой мяч»
Спортивные новости
Мирра Андреева без шансов проиграла Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос» Швёнтек обыграла Гауфф и вышла в финал «Ролан Гаррос» Канарейкин объяснил, почему Радулов перешёл в «Локомотив» Канарейкин высказался о переходе Радулова в ярославский «Локомотив» Ольховский: «Андреевой, возможно, с Паолини будет легче играть, чем с Соболенко» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
23 Апреля
07:50 · Новости сайта
Издание «Евро-Футбол.Ру» прокомментировало ситуацию с задержанием генерального директора БК «Мелбет»
23 Февраля
11:29 · Новости сайта
«Евро-Футбол.Ру» поздравляет всех мужчин с Днём защитника Отечества
20 Декабря
15:14 · Новости сайта
​Поздравляем с Днём рождения создателя «Евро-Футбол.Ру» - Антона Кобзева! 12
20 Декабря
10:31 · Новости сайта
С Днём рождения, Антон Кобзев! 19
04 Декабря
18:12 · Новости сайта
Депутат Милонов: «Деньги поедают российский футбол изнутри»
02 Июля
14:04 · Новости сайта
Премия РБ 2022: как прошло самое громкое событие в спортивно-букмекерской отрасли
22 Июня
16:55 · Новости сайта
Премия РБ 2022: объявлен шорт-лист лучших спортивных и букмекерских проектов России
01 Июня
20:31 · Новости сайта
В Москве наградили лауреатов Программы «Спорт и Россия-2022»
25 Апреля
16:10 · Новости сайта
Заключайте пари на полуфинал Лиги чемпионов и получите фрибеты до 2500 рублей от Фонбет
15 Апреля
17:20 · Новости сайта
Фрибет 3000 рублей новым клиентам Фонбет - погнали ставить!
28 Марта
20:02 · Новости сайта
Польша – Швеция: прогноз Романа Нагучева на матч отбора к ЧМ-2022 29 марта 12
25 Марта
19:52 · Новости сайта
Astrabet выпустил приложение для iOS
20 Декабря
14:42 · Новости сайта
Поздравляем с Днём рождения руководителя «Евро-Футбол.Ру» Антона Кобзева 3
16 Ноября
14:10 · Новости сайта
Александр Овечкин стал амбассадором Фонбет
27 Июля
14:10 · Новости сайта
Новая версия сайта "Евро-футбол.ру" 238
Все новости
Рекомендуем