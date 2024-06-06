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Ташуев — о матче Беларусь — Россия: «Лёгкой прогулки не будет»

06 Июня 2024 • 21:59 Комментировать
Беларусь
...
РОССИЯ
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Через 21 ч. 18 мин.

Экс-наставник воронежского «Факела» Сергей Ташуев поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными Беларуси и России.

Встреча между коллективами состоится завтра, 7 июня, в Минске на стадионе «Динамо». Игра запланирована на 20:00 по московскому времени.

«Сейчас в составе сборной Беларуси шесть ребят, которые у меня играли. Состав хороший, лёгкой прогулки не будет для россиян», — приводит слова специалиста издание Legalbet.

Добавим, что подопечные Валерия Карпина сейчас могут проводить лишь контрольные игры, так как национальная команда отстранены от международных турниров под эгидами ФИФА и УЕФА.


 

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