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Испанский тренер сборной Беларуси: «Карпин был фантастическим игроком»

06 Июня 2024 • 20:27 Комментировать
Беларусь
...
РОССИЯ
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Через 22 ч. 49 мин.

Наставник сборной Беларуси Карлос Алос Феррер высказался о главном тренере национальной команды России Валерии Карпине.

«Мы виделись с Карпиным ещё три года назад, на сборах — я тренировал «Кайрат», а он — «Ростов». Я помню его как футболиста. Это был фантастический игрок, он много забивал и отдавал ассистов», — цитирует испанского специалиста издание Sport24.

За свою карьеру Карпин выступал за «Спартак», «Сельту» и «Реал Сосьедад».

Напомним, что подопечные Карпина 7 июня проведут товарищескую встречу с Беларусью. Игра пройдёт в Минске на стадионе «Динамо» и начнётся в 20:00 по московскому времени.

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Валерий Карпин Сборная России Сборная Беларуси Карлос Алос Феррер ещё теги

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