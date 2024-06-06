Испанский тренер сборной Беларуси: «Карпин был фантастическим игроком»

Наставник сборной Беларуси Карлос Алос Феррер высказался о главном тренере национальной команды России Валерии Карпине.

«Мы виделись с Карпиным ещё три года назад, на сборах — я тренировал «Кайрат», а он — «Ростов». Я помню его как футболиста. Это был фантастический игрок, он много забивал и отдавал ассистов», — цитирует испанского специалиста издание Sport24.

За свою карьеру Карпин выступал за «Спартак», «Сельту» и «Реал Сосьедад».

Напомним, что подопечные Карпина 7 июня проведут товарищескую встречу с Беларусью. Игра пройдёт в Минске на стадионе «Динамо» и начнётся в 20:00 по московскому времени.