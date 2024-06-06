Карпин рассказал, почему Оздоев не вызван в сборную России

Наставник сборной России Валерий Карпин высказался об отсутствии в составе национальной команды хавбека греческого ПАОКа Магомеда Оздоева.

Напомним, что в последний раз футболист выступал за сборную России в июне 2021 года в матче с Данией на чемпионате Европы.

«На Оздоева внимание обратим. Мы долгое время не вызывали легионеров из-за логистики. Но у нас и так было достаточное количество полузащитников», — цитирует специалиста издание Sport24.

Подопечные Карпина 7 июня проведут товарищескую встречу с Беларусью. Игра пройдёт в Минске на стадионе «Динамо» и начнётся в 20:00 по московскому времени.