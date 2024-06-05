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Мбаппе обошёл Анри и Зидана по ассистам за сборную Франции – выше только один игрок

05 Июня 2024 • 23:17 Комментировать
Франция
2:0
Люксембург
1 1.05 X 13.00 2 46.00
2-й тайм

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отметился очередной результативной передачей в матче за сборную Франции.

25-летний футболист ассистировал своему бывшему товарищу по «ПСЖ» Рандалю Коло-Муани, чей гол вывел французов вперёд в товарищеском поединке со сборной Люксембурга. По информации Opta, эта голевая передача стала для Мбаппе 27-й в составе «трёхцветных» – он обошёл по данному показателю легендарных Тьерри Анри и Зинедина Зидана, остановившихся на отметке в 26 ассистов. 

За последние 50 лет только Антуан Гризманн сделал больше голевых пасов в играх за сборную Франции – 30.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Зинедин Зидан Антуан Гризманн Тьерри Анри Килиан Мбаппе ещё теги

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