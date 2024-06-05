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Канте впервые за два года вышел в старте сборной Франции

05 Июня 2024 • 22:03 Комментировать
Франция
1:0
Люксембург
1 1.05 X 13.00 2 46.00
2-й тайм

Полузащитник «Аль-Иттихада» Н'Голо Канте вернулся в стартовый состав сборной Франции.

Многих удивило попадание 33-летнего экс-игрока лондонского «Челси» в заявку французов на Евро-2024. В сегодняшнем товарищеском матче против сборной Люксембурга Дидье Дешам и вовсе доверил хавбеку место в основном составе. По сведениям Squawka, для Канте это первый выход в старте национальной команды за два года – с матча против Дании, который прошёл 3 июня 2022 года.

Н'Голо Канте перебрался из «Челси» в Аль-Иттихад» летом прошлого года в качестве свободного агента. Сегодняшний матч – 54-й для футболиста за сборную Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Н'Голо Канте Аль-Иттихад Джидда ещё теги

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