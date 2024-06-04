Роналду и Пепе – вне заявки сборной Португалии на матч с Финляндией

Вечером вторника сборные Португалии и Финляндии проведут очный товарищеский поединок. За час до игры португальцы назвали свой состав на встречу.

Сборная Португалии: Са, Канселу, Диаш, Антониу Силва, Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Пальинья, Витинья, Консейсау, Жота, Леау.

Отметим, в заявке даже не скамейке запасных не оказалось ветеранов команды – 39-летнего Криштиану Роналду и 41-летнего защитника Пепе.

Напомним, что на Евро-2024 сборная Португалии сыграет в группе F, соперниками команды станут сборные Грузии, Турции и Чехии.

Сборная Финляндии не смогла попасть на Евро, проиграв свой стыковой матч.

Текстовая трансляция грядущей товарищеской игры – на нашем портале.