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Роналду и Пепе – вне заявки сборной Португалии на матч с Финляндией

04 Июня 2024 • 21:12 Комментировать
Португалия
1:0
Финляндия
1 1.18 X 7.30 2 15.00
1-й тайм

Вечером вторника сборные Португалии и Финляндии проведут очный товарищеский поединок. За час до игры португальцы назвали свой состав на встречу.

Сборная Португалии: Са, Канселу, Диаш, Антониу Силва, Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Пальинья, Витинья, Консейсау, Жота, Леау.

Отметим, в заявке даже не скамейке запасных не оказалось ветеранов команды – 39-летнего Криштиану Роналду и 41-летнего защитника Пепе.

Напомним, что на Евро-2024 сборная Португалии сыграет в группе F, соперниками команды станут сборные Грузии, Турции и Чехии.

Сборная Финляндии не смогла попасть на Евро, проиграв свой стыковой матч.

Текстовая трансляция грядущей товарищеской игры – на нашем портале.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии

Новости по матчу

Сегодня, 04 Июня
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ПОРТУГАЛИЯ ФИНЛЯНДИЯ
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