Глушенков рассказал, почему не попал в состав сборной России

Форвард «Локомотива» Максим Глушенков высказался о своём непопадании в окончательный состав сборной России на июньский сбор.

«Пришлось пропустить из-за небольших проблем со здоровьем несколько тренировок на неделе, находился не в оптимальных кондициях. Было принято решение, что для меня лучше пропустить июньский сбор», — цитирует футболиста пресс-служба московского клуба.

Стоит напомнить, что 7 июня коллектив Валерия Карпина проведёт контрольную игру против национальной команды Беларуси на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске.

К слову, сборная России отстранена от международных соревнований под эгидами ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.