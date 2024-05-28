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Глушенков рассказал, почему не попал в состав сборной России

28 Мая 2024 • 23:56 Комментировать
Беларусь
...
РОССИЯ
07.06 20:00

Форвард «Локомотива» Максим Глушенков высказался о своём непопадании в окончательный состав сборной России на июньский сбор.

«Пришлось пропустить из-за небольших проблем со здоровьем несколько тренировок на неделе, находился не в оптимальных кондициях. Было принято решение, что для меня лучше пропустить июньский сбор», — цитирует футболиста пресс-служба московского клуба.

Стоит напомнить, что 7 июня коллектив Валерия Карпина проведёт контрольную игру против национальной команды Беларуси на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске.

К слову, сборная России отстранена от международных соревнований под эгидами ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.

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Евро-Футбол.Ру,
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