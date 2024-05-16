В Конго оценили возможность проведения матча со сборной России

Генеральный секретарь Конголезской федерации футбола Баджи Момбо поделился мнением о возможном проведении контрольной игры со сборной России.

«Мы не против сыграть товарищеский матч с Россией. Это футбол, и для нас не проблема провести матч с этой сборной. Но для этого российской стороне нужно выслать конкретные даты и условия проведения товарищеского матча», — цитирует функционера издание Sport24.

Также Момбо отметил, что в этом году данная встреча уже невозможна, так как календарь африканской команды очень плотный.

Напомним, что коллектив Валерия Карпина отстранён от международных турниров под эгидами ФИФА и УЕФА.