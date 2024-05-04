Агент Захаряна рассказал, сыграет ли Арсен за сборную России против Беларуси

Футбольный агент Геннадий Голубин, представляющий хавбека «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, высказался о потенциальном участии своего клиента в товарищеском матче сборной России против Беларуси.

Встреча между национальными командами запланирована на 7 июня в Минске на национальном олимпийском стадионе «Динамо».

«Если главный тренер вызовет Арсена на игры национальной команды, то, конечно, он приедет. На сборы он приезжает с удовольствием!» — приводит слова Голубина издание «СЭ».

Стоит напомнить, что коллектив Валерия Карпина отстранён от участия в международных матчах под эгидами ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.