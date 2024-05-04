Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Товарищеские матчи по футболу

Агент Захаряна рассказал, сыграет ли Арсен за сборную России против Беларуси

04 Мая 2024 • 20:09 Комментировать
Беларусь
...
РОССИЯ
08.06 17:00

Футбольный агент Геннадий Голубин, представляющий хавбека «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, высказался о потенциальном участии своего клиента в товарищеском матче сборной России против Беларуси.

Встреча между национальными командами запланирована на 7 июня в Минске на национальном олимпийском стадионе «Динамо».

«Если главный тренер вызовет Арсена на игры национальной команды, то, конечно, он приедет. На сборы он приезжает с удовольствием!» — приводит слова Голубина издание «СЭ».

Стоит напомнить, что коллектив Валерия Карпина отстранён от участия в международных матчах под эгидами ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Беларуси Геннадий Голубин Арсен Захарян ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БЕЛАРУСЬ РОССИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«ПСЖ» уехал со стадиона «Боруссии» без Мбаппе Стало известно, кто из вратарей «Реала» сыграет в ответном матче с «Баварией» Анчелотти назвал футболиста, который поразил его своей игрой Моуринью может возглавить суперклуб - известно название Сколько лет потребуется Роналду, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Саудовской Аравии Месси хочет стать конкурентом Роналду в маркетинге, он строит завод по производству «напитка будущего» «Барселона» выбрала шесть игроков, которых точно не продаст Кьеллини: «Роналду хотел доказать, что он круче всего «Реала» Хави хочет видеть в «Барселоне» дорогостоящего игрока «ПСЖ» «Барселона» приняла решение по Педри - игрока хотят купить «Манчестер Сити» и «ПСЖ»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» Топ-клуб хочет подписать Клоппа - известно название
Спортивные новости
«Россия 25» разгромила Беларусь и выиграла Qazaqstan Hockey Open Синнер пропустит «Мастерс» в Риме из-за травмы Энди Маррей не сыграет на турнире серии «Мастерс» в Риме Терещенко объяснил, почему «Авангард» попрощался с пятью лидерами команды Плющев поделился ожиданиями от матча между сборными «Россия 25» и Беларуси Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
23 Апреля
07:50 · Новости сайта
Издание «Евро-Футбол.Ру» прокомментировало ситуацию с задержанием генерального директора БК «Мелбет»
23 Февраля
11:29 · Новости сайта
«Евро-Футбол.Ру» поздравляет всех мужчин с Днём защитника Отечества
20 Декабря
15:14 · Новости сайта
​Поздравляем с Днём рождения создателя «Евро-Футбол.Ру» - Антона Кобзева! 12
20 Декабря
10:31 · Новости сайта
С Днём рождения, Антон Кобзев! 19
04 Декабря
18:12 · Новости сайта
Депутат Милонов: «Деньги поедают российский футбол изнутри»
02 Июля
14:04 · Новости сайта
Премия РБ 2022: как прошло самое громкое событие в спортивно-букмекерской отрасли
22 Июня
16:55 · Новости сайта
Премия РБ 2022: объявлен шорт-лист лучших спортивных и букмекерских проектов России
01 Июня
20:31 · Новости сайта
В Москве наградили лауреатов Программы «Спорт и Россия-2022»
25 Апреля
16:10 · Новости сайта
Заключайте пари на полуфинал Лиги чемпионов и получите фрибеты до 2500 рублей от Фонбет
15 Апреля
17:20 · Новости сайта
Фрибет 3000 рублей новым клиентам Фонбет - погнали ставить!
28 Марта
20:02 · Новости сайта
Польша – Швеция: прогноз Романа Нагучева на матч отбора к ЧМ-2022 29 марта 12
25 Марта
19:52 · Новости сайта
Astrabet выпустил приложение для iOS
20 Декабря
14:42 · Новости сайта
Поздравляем с Днём рождения руководителя «Евро-Футбол.Ру» Антона Кобзева 3
16 Ноября
14:10 · Новости сайта
Александр Овечкин стал амбассадором Фонбет
27 Июля
14:10 · Новости сайта
Новая версия сайта "Евро-футбол.ру" 238
Все новости
Рекомендуем