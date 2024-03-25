Попавшая на Евро сборная Албании продлила серию без побед

Участница Евро-2024, национальная сборная Албании минимально уступила в товарищеском матче сборной Швеции. Игра состоялась вечером понедельника. Единственный гол в поединке оформил на 62-й минуте Густав Нильссон.
Напомним, что из этой пары именно албанцы минувшей осенью во второй раз в истории вышли на чемпионат Европы. Шведам удача в группе F не улыбнулась, и команда осталась без Евро.
Серия без побед у сборной Албании насчитывает четыре матча подряд – сначала балканская команда сыграла со сборными Молдовы (1:1) и Фарер (0:0) вничью, а после уже в марте 2024 года разгромно проиграла команде Чили (0:3).
Протокол игры
|(1:0) Нильссон Хокан62'
Ольсен Робин•Крафт Эмиль86' (Вальквист Линус (86') •Старфельт Карл86' (Хин Исак (86') •Линделоф Виктор•Аугустинссон Людвиг63' (Гудмундссон Габриэль (63') •Ольссон Симон•Густафссон Самуэль63' (Салетрос Антон (63') •Кулушевски Деян•Форсберг Эмиль63' (Сванберг Маттиас (63') •Исак Александр•Нильссон Хокан77' (Эланга Энтони (77')
Стракоша Томас•Балью Иван74' (Хюсай Эльсейд (74') •Михай Энеа•Джимсити Берат•Митай Марио•Рамадани Юльбер82' (Мучи Эрнест (82') •Аслани Кристьян•Асани Ясир82' (Муколли Арбнор (82') •Ляци Казим72' (Баре Кейди (72') •Байрами Недим77' (Ходжа Арбер (77') •Броя Армандо77' (Чикалеши Сокол (77')
25 марта. Стадион "Френдс Арена".
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