Попавшая на Евро сборная Албании продлила серию без побед

Участница Евро-2024, национальная сборная Албании минимально уступила в товарищеском матче сборной Швеции. Игра состоялась вечером понедельника. Единственный гол в поединке оформил на 62-й минуте Густав Нильссон.

Напомним, что из этой пары именно албанцы минувшей осенью во второй раз в истории вышли на чемпионат Европы. Шведам удача в группе F не улыбнулась, и команда осталась без Евро.

Серия без побед у сборной Албании насчитывает четыре матча подряд – сначала балканская команда сыграла со сборными Молдовы (1:1) и Фарер (0:0) вничью, а после уже в марте 2024 года разгромно проиграла команде Чили (0:3).