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Попавшая на Евро сборная Албании продлила серию без побед

25 Марта 2024 • 23:34 Комментировать
Швеция
1:0
Албания

Участница Евро-2024, национальная сборная Албании минимально уступила в товарищеском матче сборной Швеции. Игра состоялась вечером понедельника. Единственный гол в поединке оформил на 62-й минуте Густав Нильссон.

Напомним, что из этой пары именно албанцы минувшей осенью во второй раз в истории вышли на чемпионат Европы. Шведам удача в группе F не улыбнулась, и команда осталась без Евро.

Серия без побед у сборной Албании насчитывает четыре матча подряд – сначала балканская команда сыграла со сборными Молдовы (1:1) и Фарер (0:0) вничью, а после уже в марте 2024 года разгромно проиграла команде Чили (0:3).

Протокол игры  
Швеция1:0Албания
(1:0) Нильссон Хокан62'  
Ольсен РобинКрафт Эмиль 86' (Вальквист Линус ( 86') Старфельт Карл 86' (Хин Исак ( 86') Линделоф ВикторАугустинссон Людвиг 63' (Гудмундссон Габриэль ( 63') Ольссон СимонГустафссон Самуэль 63' (Салетрос Антон ( 63') Кулушевски ДеянФорсберг Эмиль 63' (Сванберг Маттиас ( 63') Исак АлександрНильссон Хокан 77' (Эланга Энтони ( 77')
Запасные: Дьёкереш ВикторЭкдаль ХьяльмарЙоханссон ВикторХольм ЭмильОндрейка ЯкобНордфельдт КристофферКаюсте Йенс
Стракоша ТомасБалью Иван 74' (Хюсай Эльсейд ( 74') Михай ЭнеаДжимсити БератМитай МариоРамадани Юльбер 82' (Мучи Эрнест ( 82') Аслани КристьянАсани Ясир 82' (Муколли Арбнор ( 82') Ляци Казим 72' (Баре Кейди ( 72') Байрами Недим 77' (Ходжа Арбер ( 77') Броя Армандо 77' (Чикалеши Сокол ( 77')
Запасные: Алийи НасерСулейманов ТауланМерсинай ЙонКастари ЭлханШерри АленВесели ФредерикКумбулла МарашМанай Рей
25 марта. Стадион "Френдс Арена".

 

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