Сборная Сербии минимально обыграла одну из слабейших сборных Европы

Спустя несколько дней после поражения от сборной России в Москве национальная сборная Сербии гостила в Средиземноморье, где встречалась с командой Кипра, 125-й командой рейтинга ФИФА. Балканцы смогли увезти домой лишь минимальную победу в товарищеской игре – помог её добиться гол Сергея Милинковича-Савича на седьмой минуте матча, спустя четыре минуты его одноклубник Александар Митрович не реализовал пенальти.
Напомним, сборной Сербии предстоит сыграть в финальном этапе Евро-2024 в Германии. В группе с балканской командой сыграют две топовые европейские сборные – сборные Дании и Германии, а также команда Словении.
Протокол игры
|7'Милинкович-Савич Сергей (0:1)
Малл Джоэл•Каро Андреас6' (Киприану Гектор (6') •Гогич Александрос•Лайфис Константинос•Андреу Стелиос46' (Шполярич Данило (46') •Кириаку Хараламбос88' (Пилеас Костас (88') •Кусулос Янис75' (Артиматас Костакис (75') •Коррейя Андерсон•Лойзу Лойзос83' (Хрисостому Андреас (83') •Питтас Яннис89' (Какулис Андроникос (89') •Харалампус Харалампос
Райкович Предраг•Миленкович Никола•Машович Эрхан85' (Эракович Страхинья (85') •Бабич Срджан•Живкович Андрия•Костич Филип63' (Гачинович Мийат (63') •Мияйлович Срджан•Лукич Саша46' (Йович Лука (46') •Самарджич Лазар46' (Тадич Душан (46') •Милинкович-Савич Сергей76' (Баждар Самед (76') •Митрович Александар63' (Зделар Саша (63')
25 марта.
Бан пользователя