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Сборная Сербии минимально обыграла одну из слабейших сборных Европы

25 Марта 2024 • 22:42 Комментировать
Кипр
0:1
Сербия

Спустя несколько дней после поражения от сборной России в Москве национальная сборная Сербии гостила в Средиземноморье, где встречалась с командой Кипра, 125-й командой рейтинга ФИФА. Балканцы смогли увезти домой лишь минимальную победу в товарищеской игре – помог её добиться гол Сергея Милинковича-Савича на седьмой минуте матча, спустя четыре минуты его одноклубник Александар Митрович не реализовал пенальти.

Напомним, сборной Сербии предстоит сыграть в финальном этапе Евро-2024 в Германии. В группе с балканской командой сыграют две топовые европейские сборные – сборные Дании и Германии, а также команда Словении.

Протокол игры  
Кипр0:1Сербия
  7'Милинкович-Савич Сергей (0:1)
Малл ДжоэлКаро Андреас 6' (Киприану Гектор ( 6') Гогич АлександросЛайфис КонстантиносАндреу Стелиос 46' (Шполярич Данило ( 46') Кириаку Хараламбос 88' (Пилеас Костас ( 88') Кусулос Янис 75' (Артиматас Костакис ( 75') Коррейя АндерсонЛойзу Лойзос 83' (Хрисостому Андреас ( 83') Питтас Яннис 89' (Какулис Андроникос ( 89') Харалампус Харалампос
Запасные: Сотириу РуэльПанайоту НиколасПанайоту АнтреасДеметриу ДеметрисЭлиа МариосПанайи КостасАнтониадес МариосГавриэл Ставрос
Райкович ПредрагМиленкович НиколаМашович Эрхан 85' (Эракович Страхинья ( 85') Бабич СрджанЖивкович АндрияКостич Филип 63' (Гачинович Мийат ( 63') Мияйлович СрджанЛукич Саша 46' (Йович Лука ( 46') Самарджич Лазар 46' (Тадич Душан ( 46') Милинкович-Савич Сергей 76' (Баждар Самед ( 76') Митрович Александар 63' (Зделар Саша ( 63')
Запасные: Младенович ФилипПавлович СтрахиньяМилинкович-Савич ВаняПетрович Джордже
25 марта.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сербии Сборная Кипра

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