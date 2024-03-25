Сборная Сербии минимально обыграла одну из слабейших сборных Европы

Спустя несколько дней после поражения от сборной России в Москве национальная сборная Сербии гостила в Средиземноморье, где встречалась с командой Кипра, 125-й командой рейтинга ФИФА. Балканцы смогли увезти домой лишь минимальную победу в товарищеской игре – помог её добиться гол Сергея Милинковича-Савича на седьмой минуте матча, спустя четыре минуты его одноклубник Александар Митрович не реализовал пенальти.

Напомним, сборной Сербии предстоит сыграть в финальном этапе Евро-2024 в Германии. В группе с балканской командой сыграют две топовые европейские сборные – сборные Дании и Германии, а также команда Словении.